POL-ROW: ++ 54-jähriger Autofahrer kommt bei Verkehrsunfall ums Leben ++

Rotenburg (ots)

Hemslingen. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 zwischen Hemslingen und Brockel ist am Montagnachmittag ein 54-jähriger Autofahrer aus dem Heidekreis ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 29-jährige Autofahrerin gegen 16.45 Uhr bei einsetzendem Eisregen mit ihrem VW Golf in Richtung Brockel unterwegs. Auf gerader Strecke verlor die Frau auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Wagen mit dem entgegenkommenden Ford Focus des 54-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften der Feuerwehren aus Hemslingen, Brockel und Bothel aus den Wracks befreit werden. Für den Fahrer des Ford kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die 29-jährige Fahrerin des VW kam mit schweren Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Die Bundesstraße 71 ist seit der Kollision voll gesperrt.

