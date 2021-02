Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Spaziergänger finden unbekannten Toten im Eis der Wümme ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Spaziergänger haben am Sonntagmittag unterhalb der Wümmebrücke am Westerholzer Weg den Leichnam eines noch unbekannten Mannes gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Männer gegen 12 Uhr auf das Eis des Gewässers gegangen und hätten dabei eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Aus dem Eis ragte der Teil eine Jacke heraus. Bei näherem Betrachten erkannten sie, dass im Eis ein menschlicher Körper eingefroren war. Über Notruf verständigten die Männer Polizei und Feuerwehr. Nachdem der Leichnam geborgen war, wurde er in ein Bestattungsunternehmen gebracht. Noch steht die Identität des Toten nicht fest. Am Montag setzt die Polizei ihre Untersuchungen fort.

