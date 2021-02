Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Parfümerie - Polizei nimmt drei junge Männer fest ++ Polizei schnappt flüchtige Ladendiebe ++ Fahrzeugteile aus Transporter ausgebaut ++ Unerwarteter Anruf von der Bank ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Parfümerie - Polizei nimmt drei junge Männer fest

Sottrum. Nach einem Einbruch in eine Drogeriefiliale an der Großen Straße hat die Rotenburger Polizei in der Nacht zum Donnerstag drei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren vorläufig festnehmen können. Eine Sicherheitsfirma hatte gegen 0.30 Uhr eine Alarmauslösung in dem Geschäftshaus gemeldet. Mehrere Streifenbesatzungen machten sich sofort auf den Weg nach Sottrum. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Täter die Scheibe der Eingangstür zur Drogerie eingeschlagen und aus den Regalen des Geschäfts offenbar Parfum gestohlen hatten. Im Rahmen der Fahndung sichtete eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen wenig später auf der Bundesstraße 75 in Richtung Rotenburg einen ihnen bekannten Pkw. Darin saßen drei junge Männer. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und nahmen die Insassen genauer unter die Lupe. Im Wagen entdeckten sie zunächst eine Gaspistole und einen Hammer, an dem sich Glassplitter befanden. Bei den Männern fanden die Polizisten mehrere verpackte Parfumschachteln. Aufgrund des dringenden Tatverdachts, den Einbruch in die Drogerie verübt zu haben, wurde das Trio in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Verden/Aller vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Polizei schnappt flüchtige Ladendiebe

Gnarrenburg. Nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter an der Hindenburgstraße hat die Bremervörder Polizei am Mittwochabend eine 26-jährige Frau und einen 40-jährigen Mann geschnappt. Die beiden waren gegen 19 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie in dem Geschäft Lebensmittel in zwei Rucksäcken verschwinden ließen und dann den Kassenbereich passierten, ohne dafür zu bezahlen. Als eine Kassiererin das Paar darauf ansprach, rannten beide weg. Zeugen verfolgten die Ladendiebe und informierten die Polizei. Die Beamten konnten die Täter kurz darauf ergreifen. Im Anschluss an eine erkennungsdienstliche Behandlung wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Fahrzeugteile aus Transporter ausgebaut

Wilstedt. In den zurückliegenden Tagen haben unbekannte Täter in der Kleinen Straße mehrere Fahrzeugteile von einem Transporter gestohlen. Der Mercedes Sprinter parkte dort seit geraumer Zeit am Fahrbahnrand. Die Unbekannten bauten den Katalysator und einige Teile aus dem Motorraum aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Unerwarteter Anruf von der Bank

Scheeßel. Am Mittwochmittag hat sich eine angebliche Mitarbeiterin der Sparkasse Velbert am Telefon bei einem 68-jährigen Mann aus Scheeßel gemeldet. Die Anruferin versuchte im Gespräch die Personaldaten des Senioren abzugleichen. Dem 68-Jährigen kam das merkwürdig vor. Er beendete das Gespräch und informierte die Polizei.

Erpressung am Telefon

Sittensen. Mit einer unerwarteten Drohung hat ein unbekannter Anrufer am Mittwochvormittag eine 36-jährige Frau aus Sittensen überrascht. Er habe mitgeschnittene Video- und Sprachaufnahmen mit pornografischem Inhalt von ihr. Wenn sie nicht 1.300 Dollar in Bitcoin zahle, würde er das angebliche Material veröffentlichen. Die Angerufene ging nicht auf die Erpressung ein und verständigte die Polizei.

36-jähriger Autofahrer wieder unter Drogenverdacht

Visselhövede. Zum wiederholten Male hat die Rotenburger Polizei am Mittwochabend einen 36-jährigen Mann unter Drogeneinfluss am Steuer seines Transporters erwischt. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit dem Klein-Lkw in der Straße Auf der Loge unterwegs, als ihn die Beamten stoppten. Nachdem die Polizisten bei ihm wieder Anzeichen erkannten, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten, führten sie einen Urintest durch. Dieser zeigte einen Ausschlag bei Amphetaminen an. Auf der Polizeiwache musste der 36-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Unter Kokaineinfluss hinter dem Steuer

Bremervörde. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain ist ein 19-jähriger Fahranfänger am Mittwochabend in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten hatten den Wagen des jungen Mannes gegen 18.20 Uhr auf der Elmer Landstraße gestoppt. Bei der Kontrolle erkannten die Polizisten Anzeichen, die bei ihm auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Demnach dürfte der 19-Jährige vor Fahrtantritt Kokain zu sich genommen haben. Er musste eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Eisplatte fällt vom Dach eines Sattelzuges

Reeßum/A1. Eine Eisplatte, die während der Fahrt vom Dach eines Sattelzuges gefallen ist, hat am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg geführt. Der Fahrer des Zuges hatte gegen 11.30 Uhr einen anderen Sattelzug überholt. Durch das herabstürzende Eis wurde die Zugmaschine des Überholten beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund eintausend Euro. Der noch unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hat er den Vorfall nicht bemerkt. Er oder Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04282/59414-0 bei der Autobahnpolizei in Sittensen zu melden.

