POL-ROW: ++ Kleinvieh macht auch Mist - Polizei leitet Verfahren wegen überladener Hühnerkottransporte aus den Niederlanden ein ++ Polizei löst Corona-Party auf ++

Rotenburg (ots)

Kleinvieh macht auch Mist - Polizei leitet Verfahren wegen überladener Hühnerkottransporte aus den Niederlanden ein

Sittensen/A1. Im vorangegangenen Jahr 2020 haben Beamte der Autobahnpolizei Sittensen und der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei auf der Hansalinie A1 eine Vielzahl von überladenen Transporten gestoppt.

Dabei fiel eine niederländische Spedition mit ihren, teils erheblich überladenen Sattelkraftzügen besonders auf. Wie sich bei den Kontrollen und späteren Ermittlungen herausstellte, hatten sie zumeist Hühnerkot aus den Niederlanden geladen. Der Mist sollte zu verschiedenen Biogasanlagen in Norddeutschland gebracht werden. Oft lag das tatsächliche Gesamtgewicht der Züge bei 55.000 Kilogramm, obwohl nur 40.000 erlaubt gewesen wären.

Im Zusammenspiel mit der Bußgeldstelle des Landkreises Rotenburg erwirkte die Polizei Durchsuchungsbeschlüsse für die betreffenden Anlagen. Dort sicherten die Beamten reichlich Beweismittel, die die Fahrten mit der erheblichen Überladung nachwiesen.

Eine Auswertung der Daten ergab nun, dass die Spedition im Zeitraum von April 2020 bis Dezember 2020 über 500 Transporte zu den Biogasanlagen durchgeführt hat. Davon wurden rund 80 Prozent der Fahrten beanstandet.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Spedition mit ihren Fahrten einen Vermögensvorteil von über 200.000 Euro erlangt hat. Da die Summe der Einziehung unterliegt, regten die Ermittler dafür eine Vermögensabschöpfung an.

Polizei löst Corona-Party auf

Fintel. Am späten Dienstagabend ist die Rotenburger Polizei über soziale Netzwerke darüber informiert worden, dass in einer Wohnung an der Straße Pferdemarkt eine Corona-Party stattfinde. Eine Streifenbesatzung überprüfte die Meldung und sah sie bestätigt. Acht Personen aus sechs verschiedenen Haushalten im Alter zwischen 15 und 37 Jahren hatten sich dort getroffen. Sie hielten die Mindestabstände untereinander nicht ein und trugen auch keine Mund-Nase-Bedeckung. Die Beamten lösten die Zusammenkunft auf und leiteten gegen alle Betroffenen Bußgeldverfahren ein.

Mit schlecht beleuchtetem Anhänger über die Autobahn

Sittensen/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Montagmorgen einen 43-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit einer abenteuerlichen Fahrzeugkombination auf der Hansalinie in Richtung Bremen unterwegs war. Bei schlechten Witterungs- und Sichtverhältnissen fuhr der Mann mit einem VW Touran und angehängtem, schlecht beleuchteten Anhänger gegen 4 Uhr früh über die Autobahn. Die Polizei sichtete das gefährliche Gespann und lotste es von der A1. Wie sich im Gespräch mit dem Fahrer herausstellte, lagen die Beleuchtungsmängel an einer unfachmännisch ausgeführten Reparatur des Stromkabels zum Anhänger. Bis die Beleuchtung wieder funktionierte, musste der 43-Jährige seine Kombination bei der Polizei abstellen. Außerdem erwartet ihn ein Bußgeld.

Betrüger haben kein Glück mit falschem Gewinnversprechen

Bothel. Unbekannte Betrüger haben am vergangenen Wochenende versucht, einen 55-jährigen Mann aus Bothel hereinzulegen. Am Telefon teilten sie ihm mit, dass er 49.000 Euro gewonnen habe. Die Summe würde im ausgezahlt werden, wenn er Google Play Karten erwerben und die Codes übermitteln würde. Der Angerufene hatte von der Betrugsmasche gehört und ließ sich nicht auf den Schwindel ein. Er beendete das Gespräch und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Elsdorf. In den zurückliegenden Wochen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an einem privaten Wohnhaus an der Elsdorfer Straße aufgebrochen. Daraus nahmen sie die Zigaretten und auch das Bargeld mit. Die Polizei spricht von einem erheblichen Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell