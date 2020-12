Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mercedes SUV aufgebrochen - Lenkrad und Scheinwerfer gestohlen

RatzeburgRatzeburg (ots)

Medien-Information 01. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 29/30.11.2020 - Glinde

In der Nacht vom 29.11.2020, 22 Uhr, auf den 30.11.2020, 07 Uhr, wurde ein Mercedes SUV GLE in der Straße Am Sportplatz in Glinde aufgebrochen.

Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeuges. Es wurden das Lenkrad samt Airbag sowie die Frontscheinwerfer ausgebaut. Der Wert des Stehlgutes wurde mit ca. 10.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Reinbek sucht nun Zeugen für den Einbruch. Hat jemand verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Sportplatz oder in den umliegenden Straßen gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Reinbek unter 040/727707-0.

