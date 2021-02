POL-ROW: ++ Autofahrerin fährt auf Traktor auf - Drei Menschen verletzt ++ Polizei schnappt Altkleiderdieb ++ E-Scooter ohne Versicherungsschutz ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Autofahrerin fährt auf Traktor auf - Drei Menschen verletzt

Spreckens. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 102 sind am Sonntagnachmittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr eine 77-jährige Autofahrerin kurz vor 18 Uhr mit ihrem Opel auf einen vor ihr fahrenden Kleintraktor auf. Nach der Kollision überschlug sich der Minivan. Auch der Kleintraktor kippte um. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer des Traktors unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1 Promille an. Die Fahrerin des Opel zog sich schwere Verletzungen zu. Der Traktorfahrer und seine 38-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Polizei schnappt Altkleiderdieb

Bremervörde. Eine aufmerksame Zeugin hat am späten Sonntagabend beobachtet, wie ein Mann in der Gutenbergstraße Kleidung aus einem Altkleidercontainer des DRK gestohlen hat. Die Frau verständigte daraufhin die Bremervörder Polizei. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Beamten kurz darauf einen 33-jährigen Tatverdächtigen aufgreifen, allerdings ohne Beute. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann ohne festen Wohnsitz die Kleidung in einem blauen Plastiksack verstaut und zunächst in der Nähe des Containers abgelegt.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Groß Meckelsen. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Sonntagnachmittag in der Hauptstraße die Fahrt eines 14-Jährigen auf seinem E-Scooter gestoppt. Der Jugendliche war gegen 16.30 Uhr bei Sonnenschein mit seinem Trendfahrzeug unterwegs. Der Scooter war jedoch nicht pflichtversichert. Deshalb leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag auf dem Aldi-Parkplatz am Nord-West-Ring ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach dem noch unbekannten Verursacher oder möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr dürfte der Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeugs beim Öffnen der Tür gegen den weißen Skoda einer 42-jährigen Frau gestoßen sein. Dabei entstand Sachschaden. Ohne auf die Geschädigte zu warten oder sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen fuhr der Verursacher davon. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

