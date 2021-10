Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Handtaschenraub

Duisburg (ots)

Am Samstagmittag (23. Oktober, 13:55 Uhr) soll ein Unbekannter eine Duisburgerin (58) auf dem Bismarckplatz zu Boden gestoßen und versucht haben, ihr die Tasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich und konnte so den Angriff abwehren. Der Räuber rannte ohne Beute in Richtung Moerser Straße davon. Laut Zeugen soll er etwa 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe eine Jeanshose und eine schwarze OP-Makse getragen. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

