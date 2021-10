Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Maskierter überfällt Tankstelle - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Montagmorgen (25. Oktober, 6 Uhr) hat ein Maskierter eine Tankstelle auf der Rheinhauser Straße überfallen. Er bedrohte zwei Mitarbeiter (19, 24) mit einer Pistole und forderte Geld. Dann flüchtete er mit der Beute zu Fuß in Richtung Eigenstraße. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Täter entkommen. Zeugen beschrieben ihn als etwa 1,65 Meter groß, mit schlanker Statur und dunkel gekleidet. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

