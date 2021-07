Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Tödlicher Verkehrsunfall an Bahnübergang

Urmersbach (ots)

In der Gemarkung Urmersbach kam es am 16.07.2021 um ca. 19:25 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall bei dem ein 39-jähriger Mann aus der VGV Kaisersesch verstarb. Der 39-jährige überquerte mit einem Pkw einen unbeschrankten Bahnübergang in der Gemarkung Urmersbach und wurde dabei von einer aus Richtung Mayen kommenden Regionalbahn erfasst. Bezüglich des Unfallhergangs/Unfallursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz wurde unter starke Beteiligung der Feuerwehren Kaisersesch und Urmersbach, sowie DRK und einem Rettungshubschrauber bewältigt.

