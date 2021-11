Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Auto brennt aus

Gronau (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr ein Auto in Epe in Brand. Kurz nachdem sie den Wagen vor einem Wohnhaus an der Straße Füchter Heide abgestellt hatte, sei ein lauter Knall zu hören gewesen, so die letzte Nutzerin. Als sie nach der Ursache gesehen habe, habe der Wagen bereits in Flammen gestanden. Der Brand verursachte auch Beschädigungen an dem Wohnhaus. Die Traufenverschalung, ein Fenster sowie ein Rollladen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittlungen der Kriminalinspektion 1 dauern an.

