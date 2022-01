Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Radfahrerin stürzt

Möhnesee-Delecke (ots)

Am Samstag (1. Januar 2022) befuhr eine 60-jährige Fahrradfahrerin aus Möhnesee gemeinsam mit einem Zeugen, gegen 12.50 Uhr in Delecke die Arnsberger Straße, als sie zu Fall kam. Ihr Begleiter vermutet, dass sie nach einer kurzen Pause beim wieder anfahren mit ihrem Vorderrad sein Hinterrad touchiert haben könnte und deshalb zu Fall kam. Durch den Sturz verlor die Radfahrerin kurzzeitig das Bewusstsein. Der Zeuge trennte die 60-Jährige von den "Klickpedalen" ihres Rades und trug sie von der Straße. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, indem sie stationär aufgenommen wurde. Die Beamten fanden am Unfallort den Fahrradhelm der Radfahrerin. Dieser wies einen Riss auf und hatte offensichtlich noch schlimmeres verhindert. (reh)

