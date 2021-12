Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenlaterne beschädigt - Lkw flüchtig

Bitburg (ots)

Heute Morgen gegen 07:00 Uhr bog ein Sattelzug in Bitburg aus der Straße "Görenweg" nach rechts in die Straße "Römermauer" ab. Beim Abbiegen überfuhr er das rechtsseitige Pflanzbeet und streifte eine Straßenlaterne. Diese wurde hierdurch nicht unerheblich beschädigt. Der LKW setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) zu melden.

