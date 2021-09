Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister Renz ernennt 94 neue Polizistinnen und Polizisten

Schwerin (ots)

Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern wird verstärkt: 94 Polizistinnen und Polizisten haben ihr Studium erfolgreich beendet und wechseln nun in den aktiven Polizeidienst.

Innenminister Torsten Renz hat heute im Festsaal der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow nach dreijährigem Studium die Bachelorurkunden übergeben und die Absolventinnen und Absolventen feierlich zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren auf Probe ernannt.

Innenminister Torsten Renz beglückwünschte in seinem Grußwort die jungen Polizistinnen und Polizisten zur bestandenen Abschlussprüfung. "Eigeninitiative und Motivation, mit diesen Eigenschaften haben sie alle ihr Ziel nicht aus den Augen verloren. Der Bachelor ist somit Zeugnis Ihres Talentes, ihres Durchhaltewillens und dreijährigen Fleißes, er ist aber vor allem Ihre langersehnte Eintrittskarte in die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Polizist oder Polizistin zu sein ist mehr als ein Beruf. Es ist eine Berufung. Unser Land braucht motivierte und gut ausgebildete junge Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Die Innere Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern liegt künftig in ihren Händen", so Innenminister Torsten Renz.

Nach der Verabschiedung dürfen 30 Absolventinnen und 64 Absolventen den akademischen Grad "Bachelor of Arts - Polizeivollzugsdienst" führen. Die frisch gebackenen" Kommissarinnen und Kommissare werden künftig das Landesbereitschaftspolizeiamt M-V sowie die Polizeipräsidien verstärken. Im Oktober 2018 haben insgesamt 147 Personen ihr Studium begonnen. 31 aus diesem Jahrgang können ihren Abschluss noch nachholen und Polizistinnen und Polizisten werden.

