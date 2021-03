Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Boeler Kirche - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

In der Zeit von Freitag (05.03.2021), 15:45 Uhr, bis Samstag (06.03.2021), 16:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Kirche in der Hospitalstraße in Boele ein. Sie hatten sich durch das Aufbrechen einer Tür Zutritt zu der Sakristei verschafft, den Raum durchwühlt und diverse Türen im Inneren der Kirche beschädigt. Der oder die Täter versuchten darüber hinaus einen Behälter für die Kollekte aufzubrechen und entwendeten drei Messingbecher. Der Pfarrer der Kirchengemeinde bemerkte den Einbruch und kontaktierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02331/986 2066 mitzuteilen. (tise)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell