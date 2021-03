Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach mehreren Katalysator-Diebstählen gesucht!

Hagen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden bei der Polizei insgesamt vier Katalysator-Diebstähle angezeigt. In allen Fällen wurden diese durch unbekannte Täter aus der Abgasanlage von geparkten PKW herausgetrennt und entwendet.

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Tatzeiträume und Tatorte: Montag (01.03.2021), 16:00 Uhr, bis Freitag (05.03.2021), 10:00 Uhr, in der Brucknerstraße an einem schwarzen Opel; Donnerstag (04.03.2021), 18:00 Uhr, bis Freitag (05.03.2021), 13:00 Uhr, in der Alexanderstraße an einem grauen Opel; Freitag (05.03.2021), 18:00 Uhr, bis Samstag (06.03.2021), 04:00 Uhr, in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße an einem grauen Opel und Donnerstag (04.03.2021), 19:00 Uhr, bis Freitag (05.03.2021), 08:00 Uhr, in der Wortherbruchstraße an einem grauen Mitsubishi.

Aktuell liegen keine Täterhinwese vor. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die in den Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (tise)

