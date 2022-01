Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Seitenscheiben eingeschlagen

Soest (ots)

An zwei an der Arnsberger Straße geparkten Fahrzeugen schlug ein unbekannter Dieb am Montag (3. Januar 2022), zwischen Mitternacht und 06.30 Uhr, die Seitenscheiben an. Aus einem der Wagen entwendete er zumindest zwei Sporttaschen. Die Polizei weist immer wieder darauf hin, dass keinerlei Wertsachen oder Gegenstände, in denen ein Autoaufbrecher solche vermuten könnte, im Fahrzeug zurückgelassen werden sollten. Dies zieht die Diebe magisch an. Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02291-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

