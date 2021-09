Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210928 - 1184 Frankfurt-Gallus: Zeugin verhindert Diebstahl zweier E-Bikes

Frankfurt (ots)

(ro) Gestern Mittag (27. September 2021) verhinderte eine aufmerksame Zeugin den Diebstahl zweier E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro durch einen Unbekannten. Dieser konnte flüchten und wird nun gesucht.

Ein unbekannter Mann entwendete gegen 14:45 Uhr zwei aneinander gekettete E-Bikes in der Lahnstraße, indem er diese hochhob und in Richtung Mainzer Landstraße davontrug. Dabei wurde er durch eine Zeugin beobachtet, welche auch die Polizei verständigte. Als der Täter darauf aufmerksam wurde, ließ er das Diebesgut kurzerhand auf dem Gehweg stehen und flüchtete zu Fuß in Laufrichtung Griesheim.

Da eines der Fahrräder über ein amtliches Kennzeichen verfügt, konnte der rechtmäßige und glückliche Besitzer durch die Polizeistreife sofort ermittelt werden. Bevor er den Diebstahl überhaupt selbst bemerkt hatte, erhielt er so sein Eigentum zurück.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 185 cm groß, kurze und helle Haare, 3-Tage-Bart, trug eine schwarze Schildmütze mit italienischer Flagge sowie schwarze Oberbekleidung und eine schwarze Hose, Tätowierung am rechten Handgelenk

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-10400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell