Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Roller gestohlen

Arnsberg (ots)

Im Arnsberger Burgweg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Roller gestohlen. Der Roller ist Rot-Weiß und ist von der Marke C.P.I Motor. Er hat das rote Versicherungs-Kennzeichen -932KLT-. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

