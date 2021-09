Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Kradfahrer

Sundern-Stockum (ots)

Am Samstag, 18.09.2021, kam es gegen 12:20 Uhr auf der Straße Schwermecketal in Sundern-Stockum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einem VW-Transporter. Ein 17jähriger aus Sundern befuhr mit seinem Leichtkraftrad das Schwermecketal in Fahrtrichtung Stockum und beabsichtigte einen langsam fahrenden Pkw mit Anhänger zu überholen. Ein 46jähriger Mann aus Sundern bog zu diesem Zeitpunkt mit seinem Lieferwagen von einem Firmengelände nach rechts auf die Straße ein. Trotz Notbremsung des Lieferwagen und des Pkw konnte das Motorrad nicht mehr nach rechts einscheren. Das Zweirad stieß mit dem Transporter frontal zusammen, wobei sich der 17jährige schwer verletzte. Er erlitt Knochenbrüche und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Dortmund geflogen. Lebensgefahr bestand zum Unfallzeitpunkt nicht. (ko)

