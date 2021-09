Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall Personenschaden, 2 schwer verletzte Personen

L776 Nuttlar - Kallenhardt (ots)

Am 17.09.2021 um 16:50 Uhr kam es auf der Landstraße 776 zwischen Nuttlar und Kallenhardt zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Die beiden 18 jährigen Pkw Insassen aus dem Landkreis Paderborn wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach jetzigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Der Pkw Fahrer kam aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur ab und prallte auf der Fahrspur in Fahrtrichtung Kallenhardt mit dem entgegen kommenden Lkw zusammen. Der 48 jährige Lkw Fahrer aus dem Hochsauerlandkreis blieb unverletzt. Die Strecke musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 19.30 Uhr voll gesperrt bleiben. 18/9 Stra

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell