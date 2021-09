Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen in Schmallenberg-Jagdhaus, Jagdhaus 3

Schmallenberg (ots)

Am 19.09.2021, gegen 16.45 Uhr, fuhr ein 83 Jähriger aus Marl aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw, von der Hotelzufahrt kommend, in eine mit mehreren Gästen besetzte Sitzgruppe der Außengastronomie des dortigen Hotels. Neben dem schwerverletzten Fahrzeugführer wurden seine Beifahrerin leicht, sowie 4 weitere Personen der Sitzgruppe z.T. schwerverletzt. Die Verletzten wurden teilweise mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht.

