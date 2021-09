Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Sundern (ots)

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Straße Am Sportplatz ein. Gegen 02.00 Uhr am Sonntagmorgen schlug die Alarmanlage des Geschäftes an. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort niemanden antreffen. Aus dem Objekt wurden diverse Fahrräder entwendet. Darüber hinaus wurden weitere Gegenstände gestohlen. Aufgrund des Diebesgutes müssen die Täter mit einem Transport oder Lkw unterwegs gewesen seien. Hinweise auf mögliche Täter gibt es zurzeit nicht. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

