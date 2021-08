Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (25. August 2021) war ein 66-jähriger VW-Fahrer gegen 17:15 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Mündelheimer Straße unterwegs. Als er kurz vor der Unterführung der Rheinbrücke nach links auf einen Parkplatz abbog, stieß er mit einem 37-jährigen Motorradfahrer zusammen, der ihm entgegen kam und in Richtung Floßstraße fuhr. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer zu Boden und wurde schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Laut Aussage der Ärzte besteht für den Mann keine Lebensgefahr. (349)

