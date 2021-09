Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210927 - 1181 Frankfurt-Niederrad: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 21-jähriger Mann aus dem Saale-Orla-Kreis gab gegenüber der Polizei an, am Sonntag, den 25. September 2021, in den späten Abendstunden, im Bahnhofsviertel einen etwa 25-Jährigen kennengelernt zu haben. Vor einem Lokal habe ihn dieser Mann auf seine Rolex-Armbanduhr angesprochen und gefragt, ob er diese verkaufen würde. Da tatsächlich Interesse an einem Verkauf bestand, verabredete man sich für den Folgetag, 12.45 Uhr, vor dem Hotel des Geschädigten in der Colmarer Straße. Der Geschädigte übergab seine Uhr im Wert von ca. 4.500 EUR, die der Unbekannte sodann auch anzog. Als es um das Bezahlen ging, zückte dieser jedoch ein Messer, bedrohte den Geschädigten damit und fuhr mit seinem blauen Kastenwagen (Teilkennzeichen F-FJ??) davon.

Täterbeschreibung: Etwa 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, sehr dünne Figur. Träger eines Dreitagebartes, bekleidet mit einer schwarzen Baseballkappe, führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 10. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511000 in Verbindung zu setzen.

