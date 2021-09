Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210926 - 1178 Frankfurt-Fechenheim: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 29-jähriger Mann aus Kiel wollte am Samstag, den 25. September 2021, gegen 05.45 Uhr, die Hanauer Landstraße in Höhe der Hausnummer 293 zu Fuß überqueren. Dabei trug er einen E-Scooter mit sich.

Offensichtlich übersah er dabei die in Richtung der Zuckschwerdtstraße herannahende Straßenbahn der Linie 11. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahnführer einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte lag der 29-Jährige unter der Straßenbahn. Er konnte jedoch ohne großen Aufwand geborgen werden und wies augenscheinlich nur Prellungen und eine Platzwunde auf. Der alkoholisierte Fußgänger wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Fahrer der U-Bahn erlitt einen Schock und musste durch einen Kollegen ersetzt werden. Die Hanauer Landstraße musste für kurze Zeit in stadtauswärtiger Richtung gesperrt werden., es kam nur zu leichten Verkehrsbehinderungen. Sowohl an der U-Bahn, als auch an dem Mietscooter, entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell