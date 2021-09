Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Opel beschädigt

Papenburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 17.50 Uhr auf der Straße Splitting links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter, vermutlich jugendlicher, Fahrradfahrer beschädigte einen dort geparkten blauen Opel Mokka an der Beifahrerseite. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. zum jugendlichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

