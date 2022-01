Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Verkehrsunfall auf der B516 - Ein Schwerverletzter

Rüthen (ots)

Mit einem Schwerverletzten und circa 3.500 Euro Sachschaden endete am Montag (3. Januar 2022), gegen 12.55 Uhr ein Alleinunfall auf der Briloner Straße (B516) in Rüthen. Ein 31-jähriger Mann aus Warstein befuhr zuvor die B516 in Richtung Brilon, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkommt, sich mit dem Wagen überschlägt und auf der Straße mit seinem Auto wieder zum Stillstand kommt. Der schwer verletzte 31-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die B516 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell