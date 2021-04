Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots)

01. April 2021 | Kreis Stormarn - 26.03.2021 - Großhansdorf

Am 26. März 2021 kam es gegen 21:15 Uhr in der Sieker Landstraße in Großhansdorf zu einer Körperverletzung. Es wurden zwei Jugendliche leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ließen drei 15 und 16-jährige Jugendliche aus Ahrensburg in der Sieker Landstraße auf dem Gehweg Geschirr fallen. Eine unbekannte männliche Person schrie sie an. Aus Angst liefen sie in Richtung Ahrensburg weg. In Höhe der Klinik hielt ein grauer PKW neben den Jugendlichen. Ein ca. 1,80 großer Mann stieg aus und packte einen Jugendlichen am Arm. Dieser konnte sich befreien, verletzte sich jedoch. Daraufhin schlug der unbekannte Mann dem anderen 16- Jährigen mit der Hand ins Gesicht und verletzte ihn dadurch. Die Jugendlichen flüchteten in einen angrenzenden Wald und holten per Telefon Hilfe. Im Beisein der Polizei entfernten sie die Scherben vom Gehweg.

Wer hat die Körperverletzung beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Großhansdorf unter der Telefonnummer: 04102-45650 entgegen.

