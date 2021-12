Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Allein-Unfall mit einer tödlich verletzten Person

Borgentreich (ots)

Zur Unfallzeit befuhr der 18-jährige Polo-Fahrer eines Pizzadienstes aus Beverungen die L 838 von Beverungen-Haarbrück kommend in Richtung Borgentreich-Bühne. Ausgangs einer Rechtskurve kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bevor der PKW auf dem Acker zum Liegen kam. Der Fahrer selbst wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und wurde leblos auf dem Acker rechtsseitig der Fahrbahn gefunden. Trotz Reanimation verstarb er noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

