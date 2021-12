Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Willebadessen-Eissen

Willebadessen (ots)

Nach einer Unfallflucht in Willebadessen-Eissen, bei der ein Schaden von rund 1.000 Euro verursacht wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Ein blauer Opel Astra parkte am Dienstag (30. November) von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Hofes an der Straße Zum Südholz und wies anschließend einen Schaden am hinteren linken Kotflügel auf. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung zu veranlassen. Die Polizei Höxter ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

