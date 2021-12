Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Höxter-Stahle

Höxter (ots)

In Höxter-Stahle ist auf einem Parkplatz an einem Renault Twingo ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag (30. November) wurde ein blauer Twingo von 17:00 Uhr bis 17:50 Uhr auf einem Supermarkt Parkplatz am Stahler Ufer geparkt. Anschließend stellte der Besitzer einen linksseitigen Frontschaden fest, der beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug verursacht worden ist. Die Polizei Höxter nimmt Hinweise unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

