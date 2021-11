Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Bei einer Unfallflucht in Bad Driburg im Johann-Kunckel-Weg ist an einem BMW ein Schaden von mehr als 4.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer parkte den BMW X1 in der Sackgasse am Donnerstag, 25. November, gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand. Am Freitag, 26. November, wies der Wagen gegen 18:15 Uhr einen enormen Schaden im Frontbereich auf. Hinweise auf den Verursacher, der sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne eine Schadenregulierung einzuleiten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

