Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur- Großbrand auf Firmengelände - 14 Fahrzeuge beschädigt

Montabaur - Robert-Bosch-Straße 1 (ots)

Am 28.11.2021, um 08:27 Uhr wurde ein Großbrand auf einem Firmengelände eines großen Abschleppunternehmens in der Robert-Bosch-Straße in Montabaur gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr, standen bereits mehrere Fahrzeuge auf dem Firmengelände in Flammen. Durch den Brand wurden 14 Fahrzeuge, 2 Bäume und das Firmengebäude beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt eines Fahrzeuges als Brandursache angenommen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr bereits vollständig gelöscht werden. Es entstand mittlerer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell