Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Drogenbeeinflusster PKW-Fahrer

Hachenburg (ots)

Am Samstag, 27.11.21, 23:00 Uhr, führten Beamte der PI Hachenburg in Hachenburg, Nisterpfad, eine Verkehrskontrolle mit dem 29jährigen Fahrer eines PKW durch. Hierbei wies der Fahrer Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung auf, was sich durch einen Schnelltest vor Ort auch bestätigte. Der Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwartet nunmehr sowohl ein Straf-, als auch Bußgeldverfahren.

