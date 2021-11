Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung und leichtverletztem Fahrer

Dreisbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 28.11.21, gg. 02:36 Uhr, wurde der Polizei Hachenburg ein Verkehrsunfall in der Gemarkung Dreisbach auf der Kreisstraße 64 gemeldet. Hierbei geriet ein 32jähriger PKW-Fahrer offenkundig infolge Alkoholeinwirkung und nicht angepaßter Geschwindigkeit auf der K 64 Richtung Dreisbach fahrend nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Bei dem Fahrer wurde Alkoholeinwirkung festgestellt. Zudem erlitt dieser leichte Verletzungen. Dessen Fahrzeug sowie die Straßeneinrichtung wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im 4stelligen Bereich. Dem Fahrer wurde ein Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell