Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Höhn (ots)

Höhn. Am Donnerstag, dem 25.11.2021, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Gewerbepark (Zufahrtsstraße zum neuen EDEKA-Markt) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Geschädigte fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Transporter die Straße in Richtung EDEKA-Markt, als der Verursacher aus einer rechtsseitig gelegenen Parklücke aus der Queraufstellung zur Fahrbahn rückwärts ausparkte und gegen das Heck des Transporters stieß. Der Verursacher, ein silberne Mittelklassewagen, entfernte sich anschließend in Richtung der B255. Zeugen des Verkehrsunfalles, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell