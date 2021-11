Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstähle von Portemonnaies aus PKW und von Weihnachtsdeko

Holzappel / Geilnau (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 24./25.11.21, wurde in Holzappel aus einem PKW ein Portemonnaie gestohlen, welches am nächsten Tag nicht weit entfernt aufgefunden wurde. In der Lahnstraße in Geilnau wurde gg. 01.20 Uhr ebenfalls aus einem offenstehenden PKW ein Portemonnaie entwendet, welches inzwischen auch unweit des Tatortes gefunden wurde. Die Besitzer waren durch Geräusche aufmerksam geworden. Vorher war nicht weit entfernt an einer Gaststätte Weihnachtsdekoration mit Beleuchtung weggekommen. Hier konnte gegen 01.15 Uhr die vermutlich weibliche Person, ca. 165-170cm groß, bekleidet mit einem Kurzmantel und einer Pudelmütze, aufgenommen werden. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Diez, Tel.: 06432/601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de. Ebenso werden mögliche andere Geschädigte, die sich noch nicht gemeldet haben oder erst jetzt einen Zusammenhang erkennen, gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

