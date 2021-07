Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Firma/Wohnhaus in Cochem-Brauheck

Polizei Cochem (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht auf den 18.07.21 in ein Firmengebäude in Cochem-Brauheck, Weingartenstraße ein. Er durchsuchte das Firmengebäude nach Bargeld und drang anschließend in das am Firmengebäude angeschlossene Wohnhaus des Firmeninhabers ein. Auch hier suchte er nach Bargeld. Vom Lärm des Einbrechers geweckt, machte sich die Hausbewohnerin auf die Suche nach der Lärmursache und konnte den Täter im Ankleidezimmer des Hauses bei der Tatbegehung überraschen. Dieser flüchtete sofort. Dem Täter gelang es jedoch einen größeren Geldbetrag zu stehlen. Sollten Zeugen ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Cochem-Brauheck zu dieser Zeit beobachtet haben, wird um Mitteilung gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell