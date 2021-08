Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum zwischen Freitag 21:00 Uhr und Samstag 12:00 Uhr mindestens drei in der Denkendorfer Straße geparkte Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf insgesamt etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an. Personen, die Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/4050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell