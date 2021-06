PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger unterwegs +++ Autofahrt von Baum gestoppt +++ Motorradfahrer rutscht weg +++ Stopp-Schild bei Unfall beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Falsche Microsoft-Mitarbeiter machen Beute, Idstein, Montag, 19.04.2021, 14:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag gab sich ein Betrüger als Mitarbeiter von Microsoft aus und führte einen Mann aus Idstein hinters Licht. Unangekündigt rief der angebliche Microsoft-Mitarbeiter bei dem 46-Jährigen an überredet diesen zur Installation eines Programms gegen einen vermeintlich gesuchten Hacker. Dem Täter ging es hierbei nicht darum dem Idsteiner zu helfen, er hatte es vielmehr auf das Geld des Angerufenen abgesehen. Der unbekannte Täter erhielt als Gegenleistung zur Programmierung 400 Euro in Form von Guthaben-Karten. Das Geld wurde dem Geschädigten im Anschluss, nicht wie vom Täter versprochen, seitens Microsoft zurückgezahlt. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig

2. Audi kollidiert mit Kirschbaum - Ermittlungen gegen 17-Jährigen, Taunusstein, Breslauer Straße, Mittwoch, 23.06.2021, 19:20 Uhr

(fh)Am Mittwochabend endete gegen 19:20 Uhr die Fahrt eines Audi A3 in der Breslauer Straße in Taunusstein, Wehen an einem Kirschbaum. Nach bisherigem Ermittlungsstand steht ein 17-Jähriger im Verdacht, dass Fahrzeug seiner Eltern ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Alkohol geführt zu haben. Der junge Mann wurde an der Unfallstelle unweit des Fahrzeugs angetroffen und aufgrund seiner Verletzungen durch einen Rettungswagen versorgt. Aufgrund seiner Verletzungen kam er in ein Krankenhaus, wo er sich auch einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Es wurde seitens der Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen, Idstein, Wörsdorf, Walsdorfer Straße (L 3026), Mittwoch, 23.06.2021, 16:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr in Wörsdorf auf der L 3026 zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 17 Jahre alter Bad Camberger befuhr mit seiner 125er Aprillia die L3026 aus Richtung Walsdorf in Richtung Wörsdorf. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der junge Mann auf der Walsdorfer Straße aufgrund der regennassen Fahrbahn mit seinem Leichtkraftrad ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 17-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand am Zweirad ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

4. Gegen Stopp-Schild gefahren,

Idstein, Landstraße 3026, Mittwoch, 23.06.2021, 12:30 Uhr

(fh)Gestern Mittag gegen 12:30 Uhr verursachte ein 25-jähriger Autofahrer auf der L3026 bei Idstein einen Verkehrsunfall, bei dem er mit einem Stopp-Schild kollidierte. Der Bad Sodener befuhr mit seinem VW Golf die L3026 aus Richtung Wörsdorf und wollte auf die B275 abbiegen. Kurz bevor er zum Abbiegen ansetzte stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem dortigen Stopp-Schild zusammen wobei ein Sachschaden am Fahrzeug und am Schild von insgesamt etwa 1.200 Euro entstand.

