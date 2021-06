PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall getötet +++

Bad Schwalbach (ots)

Am frühen Mittwochabend des 23.06.2021, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 24-jährige Wiesbadenerin mit ihrem PKW die Wallufer Straße aus Walluf kommend in Richtung Eltville. Kurz nach dem Ortsausgang wendete die Fahrerin ihren PKW an einer Bushaltestelle. Hierbei übersah sie den 26-jährigen Motorradfahrer aus Walluf, der aus Eltville kommend in Richtung Walluf unterwegs war. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte in das Heck des PKW und kam zu Fall. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachter beauftragt. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis 20:15 Uhr voll gesperrt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 40.000 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer 06123 / 90900 zu melden.

