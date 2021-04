Polizei Mettmann

POL-ME: Brandstiftung an PKW - Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Ratingen - 2104122

Mettmann (ots)

In den vergangenen Wochen kam es bereits mehrfach zu Straftaten in einem engeren Umkreis des Wohngebietes Felderhof in Ratingen-West, bei denen ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter Feuer an geparkten Fahrzeugen verschiedener Hersteller, Typen und Eigentümer legten ( wir berichteten darüber mit ots 2103101 vom 22.03.2021 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4869691, ots 2103126 vom 25.03.2021 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4873840 und ots 2104102 vom 26.04.2021 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4899390 ). Am heutigen Donnerstagmorgen des 29.04.2021 kam es zu einer weiteren (vierten) Tat gleicher Art.

Dies ist geschehen:

Am noch nächtlichen Donnerstagmorgen, gegen 02.20 Uhr, wurde ein Anwohner der Straße Höltgenweg von einem lauten Knall aus dem Schlaf geweckt. Unmittelbar danach vernahm der Zeuge die ausgelöste Alarmanlage eines geparkten PKW. Als der Ratinger nach der Ursache schaute, bemerkte er einen Feuerschein an einem geparkten PKW BMW 520D mit Münchner Kennzeichen, der am Abend zuvor in unmittelbarer Nähe auf einem Garagenvorplatz abgestellt worden war. Der Zeuge wurde sofort aktiv und konnte das Feuer an einem Vorderrad der schwarzen Limousine sehr schnell mit einem Eimer Leitungswasser selber löschen. Danach verständigte der vorbildliche Zeuge sofort die Ratinger Polizei. Deren Untersuchungen am Brandort sprechen für eine vorsätzliche Brandlegung durch noch unbekannten Täter an dem Firmenfahrzeug mit Münchner Kennzeichen, an welchem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens mehreren hundert Euro entstand. Tatverdächtige Personen wurden im Zuge sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Ratinger Polizei im Umfeld des Brandortes leider nicht mehr angetroffen.

Bisher liegen der Ratinger Polizei damit auch noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Straftäter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

