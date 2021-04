Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw - Hilden - 2104121

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, 28.04.2021, kam es nachmittags um 15.01 Uhr in Hilden an der Einmündung Uhlandstraße / Hofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Fahrradfahrer und einem Pkw-Führer. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei schwer.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 64-jährige Hildener mit seinem Pkw Hyundai die Uhlandstraße in Fahrtrichtung Hofstraße und bog an der Einmündung nach rechts auf die Hofstraße ab. Dabei übersah er den für ihn von rechts entgegenkommenden 72-jährigen Fahrradfahrer aus Hilden, der die Hofstraße befuhr und seinerseits nach links in die Uhlandstraße abbog. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrradfahrer wurde dabei auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und fiel anschließend zu Boden. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und verbleibt dort stationär.

Die genauen Umstände, weshalb es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich kam, sind noch zu ermitteln.

An dem Fahrrad sowie an dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell