PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl von E-Bike +++ Unfallverursacher flüchtig

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Bike von Campingplatz gestohlen

Rüdesheim, Kastanienallee, Montag, 21.06.2021, bis Dienstag, 22.06.2021

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges E-Bike von einem Campingplatz in der Kastanienallee in Rüdesheim. Das Fahrrad wurde zuvor von dem 67 Jahre alten Geschädigten unmittelbar vor seinem Wohnmobil in einem Vorzelt abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Auf bislang unbekannte Weise gelang es den Dieben, dass Fahrrad unbemerkt zu stehlen. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Hercules des Typs Roberta 8 in der Farbe schwarz. Der Wert beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

2. Unfall verursacht und geflüchtet,

Taunusstein, Wehen, Platter Straße, Dienstag, 22.06.2021 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstagmorgens ereignete sich in der Platter Straße in Taunusstein-Wehen eine Verkehrsunfallflucht bei der ein Citroën stark beschädigt wurde. Der weiße Citroën Dispatch des Geschädigten stand im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr am Fahrbahnrand der Platter Straße geparkt. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß ein unbekanntes Fahrzeug beim Abbiegevorgang von der Platter Straße in Richtung der Frankfurter Straße mit dem Citroën zusammen. Dieser wurde im Bereich des linken Stoßfängers und des linken Radkastens beschädigt. Der Schaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr daraufhin davon.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell