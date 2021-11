Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Vespa aus Garage entwendet

Lippstadt (ots)

Aus einer Garage in der Straße "Am Schloßpark" entwendeten unbekannte Diebe eine weiße "Vespa" von Piaggio mit dem Kennzeichen SO-XN7. Besonders auffällig war der weiße Tankdeckel, an dem noch blaue Farbe erkennbar war. Der Tatzeitraum konnte von dem Besitzer auf den 28. Oktober bis 3. November 2021 eingegrenzt werden. Wer Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Kraftfahrzeugrollers machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell