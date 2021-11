Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Berlingsen - Scheibe eingeschlagen und Schmuck erbeutet

Möhnesee (ots)

Ein Einbrecher suchte am Donnerstag (4. November 2021) zwischen 17.30 Uhr und 20.45 Uhr ein Einfamilienhaus in der Lendringser Straße auf. Nachdem er eine Fensterscheibe einschlug, gelangte er in das Haus und durchsuchte Schränke und Schubladen, bevor er mit erbeuteten Schmuck das Gebäude wieder verließ. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

