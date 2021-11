Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Polizei sucht Zeugin nach Unfallflucht

Warstein (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag (28. Oktober 2021), um 20.30 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Sankt-Poler-Straße ist die Polizei auf der Suche nach einer Zeugin, die den Fahrer des beschädigten blauen VW Golfs auf zwei bis drei Männern aufmerksam gemacht hatte, deren Einkaufswagen gegen den Golf prallte und diesen hierbei beschädigt habe. Anschließend seien die Personen mit einem gelben Wagen davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell