Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin leicht verletzt

Soest (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (3. November 2021) wurde eine 29-jährige Radfahrerin aus Soest leicht verletzt. Sie befuhr gegen 16.30 Uhr den Kreisverkehr an der Waldstraße/Hiddingser Weg, als eine ebenfalls 29-jährige Autofahrerin aus Soest mit ihrem Wagen von der Waldstraße aus in den Kreisverkehr einfahren wollte. Hierbei bemerkte sie die von links kommende Radfahrerin zu spät und fuhr diese, trotz Vollbremsung mit ihrem Rad an. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin auf die Motorhaube des Wagens und dann auf die Straße. Sie wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

