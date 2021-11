Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 0,4 Promille können schon zu viel sein

Soest (ots)

Ein Atemalkoholtest in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4. November 2021), gegen 02.30 Uhr, rief einem 19-jährigen Autofahrer vom Möhnesee die 0,00 Promille Regelung wieder in sein Gedächtnis zurück, dass auch schon 0,42 Promille zu viel sein können. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der "Fahranfänger" an der Schonekindstraße kontrolliert. Sein Hinweis, dass er schnell zu seiner Freundin müsse, führte an einem Atemalkoholtest auf der Polizeiwache nicht vorbei. Seine Freundin konnte ihn dann dort allerdings abholen. Fahranfänger in der Probezeit unterliegen der 0,00 Promille Grenze. Der 19-Jährige muss nun mit einer Verlängerung seiner Probezeit, einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Polizei weißt noch einmal darauf hin, dass insbesondere während der Kirmeszeit vermehrt Alkoholkontrollen durchgeführt werden. Wir möchten, dass Sie sicher nach Hause kommen. Öffentliche Verkehrsmittel und Taxen sind eine gute Alternative. (reh)

