POL-WOB: Auffahrunfall - Verursacherin war mit 2,04 Promille unterwegs

Wolfsburg, Berliner Ring, Nordsteimker Straße 08.08.2021, 19.10 Uhr

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und einem Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro ereignete sich am Sonntagabend auf dem Berliner Ring.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei und Aussagen von Zeugen und Beteiligten befuhr gegen 19.10 Uhr eine 53 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Magdeburg mit ihrem VW Golf den Berliner Ring aus Richtung Siemensstraße in Richtung Berliner Ring. In Höhe der Abzweigung zur Nordsteimker Straße übersah sie eine 20 Jahre junge Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Gifhorn, die mit ihrem Daimler Benz in gleicher Richtung unterwegs war und ihr Fahrzeug an der dortigen Lichtsignalanlage angehalten hatte, da diese Rotlicht zeigte.

Die 53-Jährige fuhr nahezu ungebremst auf den Daimler der 20-Jährigen auf, wobei der Daimler mehrere Meter nach vorne in den Kreuzungsbereich hinein katapultier wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück keine Person verletzt.

Als die alarmierte Polizei den Verkehrsunfall aufnahm, stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft der 52-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 2,04 Promille.

Daraufhin wurde der Golf-Fahrerin aus Magdeburg im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die beiden verunfallten Fahrzeuge, der Golf und der Daimler, waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

